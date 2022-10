La spazzolatrice si incendia, mezzo divorato dalle fiamme: fuoco accanto agli alberi | VIDEO

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.00 circa in via Fratelli Rosselli a Senigallia per un incendio che ha coinvolto un automezzo adibito alla pulizia delle strade. La squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio evitando il propagarsi dell’incendio agli alberi adiacenti al mezzo. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Stradale.