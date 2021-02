Sottopasso danneggiato dal mezzo pesante, la ricostruzione | VIDEO

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” proseguono i lavori di ricostruzione del sottopasso dello svincolo di Jesi Est (km 61,800) in provincia di Ancona. In particolare, sono in corso le operazioni di varo delle travi in acciaio sulle quali sarà realizzata la soletta. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del mese di marzo. L’opera era stata danneggiata da un mezzo pesante fuori sagoma. La circolazione era stata poi ripristinata grazie a una rampa provvisoria realizzata da Anas.