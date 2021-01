Servizio civile ai tempi del Covid: «Una grande sfida, ma siamo state accanto ai bambini» | VIDEO 

Quella del Coronavirus è stata una grande sfida anche per le ragazze che hanno svolto il servizio civile alla Fondazione Salesi, accanto ai bambini dell’ospedale pediatrico di Ancona. Il loro 2020 è giunto al termine e su Facebook, tramite la pagina della fondazione stessa, hanno voluto parlare dell’esperienza appena conclusa e lanciare l’ “in bocca al lupo” a chi prenderà il loro posto: «Ci siamo trovate in situazioni che mai avremmo immaginato, ma nonostante questo siamo riuscite a stare vicino ai bambini del Salesi, a chi ne aveva bisogno, e a fare esperienze che ci saranno molto utili in futuro. Buon servizio civile 2021».