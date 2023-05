«Non c'è spazio per il fascismo ad Ancona», cartelloni e cori contro Giorgia Meloni | IL VIDEO

Un gruppo di contestatori si è riunito in via Lodovico Menicucci intonando cori contro il premier Giorgia Meloni, attesa nel pomeriggio sul palco di Piazza Roma per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti

ANCONA - «Siamo tutte antifasciste, non c'è spazio per il fascismo ad Ancona». Cartelloni e cori contro Giorgia Meloni a pochi metri da piazza Roma, dove nel pomeriggio è atteso l'arrivo del leader del Centrodestra e presidente del Consiglio. Un grupppo di contestatori si è riunito in via Lodovico Menicucci al grido «Non vi vogliamo in Ancona». Le immagini