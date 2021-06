Bloccate a 20 metri sul monte Conero, le immagini del salvataggio | VIDEO

Bloccate a circa 20 metri sul costone del Monte Conero, di fronte allo scoglio della Vela. Disavventura per due donne, per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della Società di Salvamento di Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. Un lavoro sinergico da parte delle diverse squadre di soccorso, che ha coinvolto anche la Guardia Costiera.