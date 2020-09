Mancini (Dipende da noi): «Alleanza con il Pd? Sarebbe stato morire sul nascere» | VIDEO

«Lo svantaggio del centrosinistra nasce dal loro modo di governare la regione, l’hanno abbandonata sul piano del terremoto, sanità, servizi sociali e accordi con le imprese. Tutto questo è il prezzo da pagare per quello che non si è fatto o che si è fatto male». Roberto Mancini, candidato presidente della Regione Marche alle prossime elezioni, commenta i sondaggi che danno il centrosinistra in svantaggio rispetto al centrodestra. «Abbiamo tentato di costruire, già prima dell’epidemia, una coalizione con il centrosinistra e con il Pd ma abbiamo incontrato un muro. Non c’era la volontà di stabilire una svolta rispetto al vecchio modo do governare e questo avrebbe significato per noi il morire sul nascere». L’intervista video.