Tragedia del ''Franco P.'', i soccorsi dopo l'affondamento del rimorchiatore. Avvistata zattera vuota - VIDEO

Un filmato mostra le operazioni di recupero dei naufraghi dopo l'affondamento del rimorchiatore ''Franco P'' al largo del porto di Bari. La nave si è inabissata ieri sera per cause in corso di accertamento mentre rimorchiava un pontone in Albania. Recuperati due corpi, altri due avvistati in mare. Al momento risulta un solo disperso in acqua. Salvo il comandante, che si trova al Policlinico di Bari. Le riprese sono state effettuate dall’aereo “Manta” ATR42 della Guardia Costiera italiana in sorvolo sull’area di ricerca. Nelle immagini sono visibili una motovedetta SAR della Guardia Costiera croata e un mercantile impegnati nelle attività di ricerca sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Bari. Avvistata inoltre una zattera di salvataggio vuota appartenente al rimorchiatore affondato.