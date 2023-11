"Ma quali vandali? La gente vuole vivere questo parco. Reti rotte? Vi spiego perché" | VIDEO

Il parco della Pace di via Ragusa è finito al centro delle polemiche per atti vandalici e frequentazioni. Un residente alza la voce? "E' inaccessibile, il quartiere vuole viverlo. Rei rotte? Vi spiego perché"

ANCONA - Il Il parco della Pace di via Ragusa è finito al centro delle polemiche per atti vandalici e frequentazioni. "Giochi vandalizzati? Ma i giochi qui non ci sono mai stati- spiega Claudio Paolinelli - reti rotte? Il parco è inaccessibile. Una delle reti è stata rotta perché il cancello che collega il campo da calcio alla fontanella dell'acqua è chiuso con il lucchetto. Poi c'è la questione dello sgambatoio".