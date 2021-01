Da Ancona alle stelle: dentro l'osservatorio di Pietralacroce | VIDEO

La tecnica del supertelescopio dell’osservatorio di Ancona, le macchie solari fotografate direttamente da Pietralacroce e come si guarda il sole. In poche parole: come si lavora l’intero impianto allestito e gestito dall’Associazione Marchigiana Astrofili. Il presidente Davide Ballerini e il vicepresidente Federico Casavecchia hanno aperto le porte del "Paolo Senigalliesi" e ci hanno spiegato come si fa a studiare stelle e pianeti. Un vero e proprio viaggio nello spazio.

