Da Cuba per diventare campione del mondo di pesistica: Oscar si allena nella palestra anconetana | VIDEO

A tu per tu con Oscar Reyes Martínez. Il sollevatore cubano naturalizzato italiano, in forza all'Esercito, è campione europeo e mondiale nella categoria dei pesi medi. Si racconta in una sala della palestra Extreme: "Fiero di rappresentare l'Italia".

Inizia la carriera di sollevatore nel 2018 gareggiando dapprima nella categoria dei 77 kg e, a partire dall'anno successivo, nella categoria degli 81 kg. vincendo i campionati italiani a Caltanissetta nel 2018, a Ostia Lido nel 2019 e a San Marino nel 2021. Nel torneo preolimpico di Tokyo 2020, svolto l'anno successivo, si classifica terzo. Ai campionati mondiali di Bogotà del 2022 si piazza al quinto posto. Nel 2023 è campione europeo a Erevan e campione mondiale a Riad; nel torneo europeo si aggiudica anche le medaglie delle specialità singole, mentre nel torneo mondiale vince anche la medaglia d'argento nello strappo.