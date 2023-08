Killer arrestato, il sindaco: «Le telecamere hanno contribuito, sistema di sicurezza ha dato i suoi frutti» | VIDEO

Il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, è tornato questa mattina in via Cilea. Poche ore dopo il delitto, il presunto killer è stato arrestato: «Sistema di videosorveglianza ha dato un contributo»

SIROLO - Il sindaco Filippo Moschella, è tornato questa mattina in via Cilea. Poche ore dopo l'uccisione di Klajdi Bitri, il presunto killer Melloul Fatah è stato arrestato: «Il sistema di videosorveglianza adottato in città ha dato un contributo».