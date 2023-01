Dentro al primo cantiere del mercato del Piano: «Ecco i lavori, spiritosi!» | VIDEO

Demolizioni in corso per far spazio alla zona che, provvisoriamente, ospiterà i parcheggi della nuova piazza d'Armi

Demolizioni in corso per far spazio alla zona che, provvisoriamente, ospiterà i parcheggi della nuova piazza d'Armi. Quando il progetto avrà interamente preso forma anche con il nuovo mercato, in questo punto del piazzale sorgerà un terminal bus. Il sindaco Mancinelli e gli assessori Ida Simonella, Paolo Manarini e Stefano Foresi hanno visitato il cantiere e risposto a chi dubitava dell'esistenza dei fondi per la spesa complessiva prevista per l'intero restyling (15 milioni).