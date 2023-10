La coperta, ma anche le stanze solitamente inaccessibili al pubblico come il quadrato ufficiali. Tutti i segreti della nave scuola Palinuro, della Marina Militare Italiana

ANCONA - Quattro alberi e tanta storia, sia in coperta che sotto. La nave scuola Palinuro come non l'avete mai vista. Un giro a bordo e le parole del comandante, capitano di fregata, Samuele Mondino.