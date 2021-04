Apre il tempio del km zero, inaugurato il mercato coperto di Campagna Amica | VIDEO

Diciannove venditori, perlopiù imprenditori agricoli della provincia di Ancona che durante la settimana lavorano la terra per poi proporre i loro prodotti al cliente. Da oggi domanda e offerta di cibo locale si incontrano in via Martiri della Resistenza, dove ha aperto i battenti il Mercato Dorico di Campagna Amica Coldiretti. Verdure, legumi, frutta, carne, pesce, miele e chi più ne ha più ne metta. Ecco il nuovo tempio del chilometro zero, che presto sarà arricchito di un’ala dedicata alla formazione e agli eventi.