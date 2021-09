Classi pollaio, sicurezza e organico all'osso: mobilitazione per la scuola | VIDEO

Priorità alla Scuola, un movimento composto da insegnanti, genitori, educatori ed educatrici, studenti e studentesse della scuola e dell’università, torna in piazza per alzare, ancora una volta il sipario sulle criticità della scuola

Priorità alla Scuola, un movimento composto da insegnanti, genitori, educatori ed educatrici, studenti e studentesse della scuola e dell’università, torna in piazza. Questo pomeriggio una cinquantina di persone si è data appuntamento davanti alla Regione Marche, contemporaneamente ad altre città italiane. Richiese: un diritto all’istruzione garantito pienamente e in presenza al 100%, attraverso l’eliminazione delle “classi pollaio”. E poi l’assegnazione di più spazi alla scuola, la stabilizzazione dei e delle precarie, il potenziamento del trasporto pubblico, un protocollo di sicurezza unitario e tamponi gratuiti per la comunità scolastica. Le voci della piazza.