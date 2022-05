Lorenzo Farinelli, il commosso ricordo di mamma Amalia: «Il mio Lollo voleva farcela» - VIDEO

Mamma Amalia ha ricordato il medico e attore morto nel 2019 a causa di un linfoma non-Hodgkin: «Voleva farcela e vivere, siamo qui per lui».

Le parole di Amalia Dusmet, madre di Lorenzo Farinelli e presidente dell'omonima fondazione che sostiene la ricerca per la terapia Car-T. In Regione, a margine della conferenza stampa dedicata a questa tematica, mamma Amalia ha ricordato il medico e attore morto nel 2019 a causa di un linfoma non-Hodgkin. «Voleva farcela e vivere, siamo qui per lui».