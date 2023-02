Bombe e farina di grillo? Anche no: "La nonna in cantina" per cantare pace e zero paura | VIDEO

ANCONA - Matteo Greco, cantautore falconarese, torna con un nuovo singolo incentrato sulla cronaca di questo periodo. Il brano si chiama “La nonna in cantina” ed è già sul suo canale Youtube. Parla di una nonna che si chiude in cantina, preoccupata per la guerra in Ucraina, per una Europa che dette le regole sulla misura dei vegetali da mettere in commercio, degli insetti, come i grilli usati per la farina. che si possono mangiare. Matteo, 44 anni, si è ispirato alla sua nonna, Anna, che non c’è più.