Istrice investito, soccorso da una coppia di ragazzi: 270 km per salvarlo | VIDEO

Nella notte tutta la famiglia di istrici viene investita a Castelfidardo, l'unico a salvarsi è il neonato rimasto da solo nel buio della notte. L’investitore non si è fermato, ma la coppia di ragazzi che seguiva sì. Per i genitori non c'è stato nulla da fare ed è iniziato il carosello di telefonate per salvare il cucciolo. Vista la tarda ora l'unica struttura a rispondere è il centro fauna selvatica “Il Pettirosso” di Modena. Dopo i primi consigli e raccomandazioni, i ragazzi sono partiti alla volta dell’Emilia Romagna per consegnare l’istrice alle cure.