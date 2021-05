Incendio a Portonovo, strada chiusa | VIDEO

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Portonovo per un vasto incendio di sterpi. Le fiamme hanno divorato circa 2 ettari di vegetazione tra arbusti e pini. Al lavoro ci sono circa dieci pompieri provenienti dalla centrale di Ancona con tre autobotti. Sul posto anche il Direttore Operazioni Spegnimento, il funzionario, i carabinieri forestali e la polizia municipale. Le fasi di spegnimento sono difficoltose a causa del forte vento e della zona in cui si sono sviluppate le fiamme, in forte pendenza. Cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione il fuoco è divampato sul ciglio della strada, vicino alla staccionata in legno del belvedere, ed è stato spinto verso la scarpata dal vento. Proprio il vento da sud, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ha evitato che le fiamme raggiungessero le chiome degli alberi peggiorando la situazione. A evitare il peggio anche le condizioni del legno, non ancora secco. Sul posto anche l'assessore comunale alla protezione civile, Stefano Foresi. Il sindaco Valeria Mancinelli, via Fabebook, ha spiegato che la situazione è sotto controllo.