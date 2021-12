Incendio al Mandracchio poco prima di mezzanotte, il fuoco ha divorato una roulotte dove c'erano due persone. La coppia, francese, è riuscita a mettersi in salvo appena viste le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno fatto in tempo a mettere in sicurezza una bombola del gas. Nessuno è rimasto coinvolto, cause ancora in corso di ricostruzione.