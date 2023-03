L'incendio divampato questa mattina in una ditta di Osimo. Pompieri sul posto per domare le fiamme

OSIMO - L'incendio divampato questa mattina in una ditta di Osimo, zona Pignocco. Pompieri sul posto per domare le fiamme in arrivo anche da Ancona e Jesi. L'azienda è la Fork Lift Service e si occupa di carrelli elevatori e macchinari vari.