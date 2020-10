Nube ex Tubimar, il Comune: «Presto ultimi risultati su aria e suolo» | VIDEO

«Siamo in attesa di sciogliere le ultime riserve rispetto a quegli impatti che potevano esserci, e che per fortuna non ci sono stati, dell’inquinamento di aria e suolo. A giorni avremo i risultati e questa è la cosa più importante». Parole dell’assessore comunale al porto, Ida Simonella, durante il sopralluogo all’area ex Tubimar distrutta dal’incendio di alcune settimane fa. «L’altro impegno- continua la Simonella- era sostenere l’Autorità portuale per garantire la continuità operativa del porto. Ora abbiamo bisogno della Regione e di tutte le istituzioni nazionali per pensare alla fase di rilancio con una logistica che faccia il salto di qualità. Da una disgrazia vogliamo trovare l’occasione per prendere in mano una delle filiere fondamentali del porto e rilanciarla».