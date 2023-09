Erano in corso le operazioni di sgombero dell’immobile, abbandonato da anni e spesso usato da senza fissa dimora

ANCONA - incendio all’ex Ipsia di via Curtatone. Le fiamme sono divampate prima delle 13. Erano in corso le operazioni di sgombero dell’immobile, abbandonato da anni e spesso usato da senza fissa dimora. La strada è stata chiusa per l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale.