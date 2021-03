Leroy Merlin apre domani il nuovo punto vendita di Ancona, il primo nelle Marche. La sede di via Luigi Albertini 42 ha aperto i battenti in anteprima alle telecamere. Prenotazioni online, drive-thru e attenzione al territorio anche nell'assunzione del personale. Ecco il Leroy Merlin Ancona in anteprima assoluta.