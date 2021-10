Il Volo alle Grotte di Frasassi omaggiano Morricone: video e musica da brividi

La pagina Instagram @il_mondo_boschetto_involo ha pubblicato un estratto del video del noto trio che esibisce alle Grotte di Frasassi. I musicisti interpretano "Your Love" in un estratto del cortometraggio di Vittorio Storaro (3 premi Oscar) protagonista al festival di Venezia

La pagina Instagram @il_mondo_boschetto_involo, fanpage del gruppo musicale, ha pubblicato un estratto del video del noto trio che esibisce alle Grotte di Frasassi. I musicisti interpretano "Your Love", colonna sonora di "C'era una volta il West", in un estratto del cortometraggio di Vittorio Storaro (3 premi Oscar) protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. Provate a non emozionarvi.