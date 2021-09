Bagno di folla per Conte, «Green pass sul lavoro? Ok, ma si tuteli il posto» | VIDEO

L'ex presidente del consiglio ha fatto tappa a Castelfidardo per sostenere la riconferma del sindaco uscente, Roberto Ascani, alle prossime elezioni comunali. Con i cronisti presenti, il presidente del M5S ha fatto il punto sulle prospettive di estensione del Green Pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, poi ha lanciato una frecciata alla Lega: «Il senso è quello di voler completare la campagna vaccinale. Se fosse confermato anche questo passaggio da parte della Lega, vorrebbe dire che hanno chiarito la loro posizione, ma anche in passato sembrava così e poi in parlamento hanno avuto incertezze».