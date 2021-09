Sanificazione, igienizzazione e (da oggi) Green pass: la sicurezza sui bus | VIDEO

Un pomeriggio nel deposito delle Autolinee Crognaletti. L'amministratore delegato dell'azienda, Daniele Crognaletti, ha fatto il punto sul primo giorno di capienza all'80% e obbligo di Green pass per i viaggi di lunga percorrenza. Non solo: ecco come funzionano l'igienizzazione e la sanificazione di un autobus in periodo di pandemia.