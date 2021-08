Green pass, day one: la partenza ad Ancona | VIDEO

Green pass, primo giorno ad Ancona. Com'è andato l'avvio della misura più discussa del momento in ristoranti e pub del capoluogo? Il bel tempo e la possibilità di sistemarsi all'esterno sembra aver favorito una "dolce" partenza, ma non è mancata un po' di confusione. Qualcuno si è presentato al bar senza neppure sapere cosa fosse il certificato verde, altri pensavano di doverlo esibire anche per andare in bagno. Il green pass serve solo per consumare all'interno e da seduti (non per il bancone), ma cosa farà in caso di pioggia chi mangia all'esterno? Il racconto, il commento e le aspettative di tre ristoratori.