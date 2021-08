I soccorsi a una donna di 60 anni nei pressi della Vela. In azione il gommone della Società di salvamento di Portonovo, in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo

