Bagno di folla per Conte, il leader M5S tira la volata a Sparapani: «Corriamo svantaggiati perché non accettiamo compromessi»

L'ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle è stato accolto dalla folla in piazza Roma. Selfie e cori in sostegno a lui e al Movimento

L'ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle è stato accolto dalla folla in piazza Roma. Selfie e cori in sostegno a lui e al Movimento. «Scegliete amministratori, non amici. Noi corriamo svantaggiati perché abbiamo una sola lista e non abbiamo accettato compromessi». Diverse centinaia le persone che hanno atteso Conte, arrivato poco dopo le 11, compresa una nutrita rappresentanza della comunità bengalese.