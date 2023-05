Fiera, day-1: comanda il food, fritti e (già) qualche birra | VIDEO

Partenza col botto per la fiera di San Ciriaco, almeno nelle primissime ore di kermesse. L'incubo pioggia ha attirato molti anconetani e non nelle ore mattutine

Partenza col botto per la fiera di San Ciriaco, almeno nelle primissime ore di kermesse. L'incubo pioggia, prevista nel pomeriggio, ha attirato molti anconetani e non nelle ore mattutine. Le attività che vanno per la maggiore, neppure a dirlo, sono quelle del food. Fritti, già qualche birra, ma si fa valere anche il "tutto a 5 euro".