Le Marche si svegliano a destra e Ancona sfida Acquaroli | VIDEO

Il giorno dopo la svolta politica abbiamo raccolto le voci dei cittadini in giro per Ancona. Tra il mercato di piazza d’Armi, piazza Cavour e il Mandracchio gli elettori commentano la vittoria del centrodestra. C’è chi applaude, chi ammette apertamente le proprie preferenze politiche e chi dice di non essere andato a votare. C'è però anche chi sfida apertamente la costituenda giunta Acquaroli: «Avete vinto, ora fateci vedere di cosa siete capaci». Sulle priorità da affrontare rispunta il tema immigrazione. Il servizio video.