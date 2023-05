Il capogruppo FdI in Regione Marche, Carlo Ciccioli, commenta i primi risultati dello scrutinio che vede in vantaggio il centrodestra

ANCONA - Il capogruppo FdI in Regione Marche, Carlo Ciccioli, commenta i primi risultati dello scrutinio che vede in vantaggio il centrodestra: «Triplicati i voti rispetto alla Simonella in alcune sezioni, ma occhio alle docce fredde».