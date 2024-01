Una band anconetana alla corte di Fiorello, l'esibizione de "I Distillato Beat" | VIDEO

Un riconoscimento importante, quello tributato ai Distillato Beat, band anconetana che è stata protagonista della puntata del 18 gennaio di “E Viva il Videobox”. Nato come spin off di Viva Radio 2, fortunata trasmissione condotta da Fiorello, è divenuto in breve tempo un programma a caccia di talenti nella penisola e che raggruppa esibizioni di cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere per valorizzarne il talento.