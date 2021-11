Camper abusivi ed effusioni di coppia: benvenuti al "camping" cimitero | VIDEO

Il cimitero del Poggio è, soprattutto in estate, un'area camper abusiva. C'è chi dorme là per poi andare a visitare le meraviglie del Conero, ma anche chi sceglie quel luogo per scambiarsi effusioni

Il cimitero del Poggio è, soprattutto in estate, un'area camper abusiva. C'è chi dorme là per poi andare a visitare le meraviglie del Conero (compresa la scorsa notte), ma anche chi sceglie quel luogo per scambiarsi effusioni più o meno spinte. I residenti sono esasperati: «Servirebbe almeno il rispetto per i morti- dicono- troviamo spesso immondizia e bisogni, abbiamo chiesto più volte al Comune l'apposizione di una segnaletica di divieto per i camper». Questo ed altri problemi segnalati da chi vive nella frazione, tra barriere architettoniche, mura danneggiate e un incrocio mortale. .