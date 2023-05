Centrodestra ad Ancona, l'inno di Mameli cantato sul palco da David Mazzoni | IL VIDEO

Il tenore ha cantato l'inno di Mameli in attesa dell'arrivo dei tre leader del Centrodestra. Ecco la sua versione direttamente dal palco di Piazza Roma

ANCONA - Il tenore anconetano, finalista Italia's Got Talent, ha cantato l'inno di Mameli sul palco di Piazza Roma dove oggi pomeriggio sono attesi i leader del Centrodestra, in città per appoggiare la candidatura a sindaco di Daniele Silvetti. Il video dell'esibizione.