Rapporto annuale pesca, il 2020 del comparto di Ancona | VIDEO 

284 verifiche sulla filiera della pesca, 105 illeciti contestati, oltre 151mila euro di sanzioni elevate e quasi 7 tonnellate di prodotto ittico sequestrato (circa la metà del dato regionale). Sono i dati che riguardano il comparto marittimo di Ancona (che va da Senigallia a Civitanova), estratti dal rapporto annuale sul controllo della pesca. Il dosser nazionale presentato dal Comando Generale Capitanerie di porto e realizzato dal Centro di Controllo Nazionale Pesca , «consente un dibattito che mette in luce i punti di forza e quelli eventualmente più critici sui quali a lavorare» spiega il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero Politiche Agricole e Forestali, Riccardo Rigillo. Il comandante generale delle capitanerie di porto, ammiraglio Giovanni Pettorino ha ricordato l’importanza del settore pesca per l’Italia, che vanta la seconda flotta europea di pescherecci con oltre 12mila unità maggiori e 8mila imbarcazioni per la piccola pesca.