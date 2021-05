Baby soccorritori per la Croce Gialla: «Il futuro è dei bimbi», lo spot del 5x1000| VIDEO

Il video diffuso dalla Croce Gialla di Ancona per la campagna 5x1000. Un soccorso "tipo" dell'associazione di pubblica assistenza messo in scena al parco del Passetto, ma con "pazienti" e "soccorritori" d'eccezione

Un gruppo di bambini che chiede aiuto, una ambulanza della Croce Gialla di Ancona da cui scendono altri bambini con la divisa dell’associazione. Scenario dei laghetti del Passetto che fa da sfondo all’ultimo video della Onlus dorica dove i protagonisti sono proprio loro, i bambini, il futuro della società ma anche della stessa Croce Gialla. Un video montato da Daniele Frontini della "Motik" racconta l’arrivo di una ambulanza dal cui abitacolo scende sia l’autista che il soccorritore, due bimbi che non esitano a soccorrere un terzo bambino caduto da un gioco. Uno scenario che i volontari della Croce Gialla di Ancona a volte si sono trovati di fronte. Ma c’è un particolare che ancora una volta testimonia come la stessa Croce Gialla sia cosi legata alla città di Ancona: il mezzo utilizzato per realizzare questo video, un Volkswagen di ultima generazione da qualche settimana arrivato nel parco macchine della Croce Gialla, è stato acquistato grazie alle donazioni arrivate tramite il 5X1000. Già lo scorso anno cosi come negli anni precedenti l’associazione era riuscita ad acquistare altre ambulanze grazie al 5x1000.