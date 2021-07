Più risorse per i ventilatori in classe: 6 milioni per purificare l'aria | VIDEO

Salgono a sei i milioni di euro stanziati dalla Regione per la ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche marchigiane. Grazie al primo finanziamento da due milioni era stato possibile concedere il contributo da 4.000 euro, per installare nelle aule scolastiche l'impianto di ventilazione che garantisce una migliore salubrità dell'aria, a 25 Comuni e cinque Province mentre con l'ulteriore stanziamento, approvato dalla giunta nei giorni scorsi, di quattro milioni di euro verranno soddisfatte ulteriori 62 richieste per un totale di 87 Comuni: finanziati interventi in 170 scuole per 1.500 aule coinvolgendo 24.000 studenti.