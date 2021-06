Rifornimento in baia, poi a domare l'incendio: spettacolo Canadair davanti ai bagnanti | VIDEO

Oltre ai vigili del fuoco via terra, è servito anche l'ausilio di un Canadair per domare l'incendio di ieri pomeriggio sul Monte Conero. L'aereo è planato sullo specchio di mare della baia, ha fatto rifornimento, poi ha ripreso quota per portarsi sul luogo del rogo e rilasciare l'acqua. Uno spettacolo eccezionale per i bagnanti, che hanno immortalato la scena in diversi video. Le immagini dell'operazione al tramonto hanno fatto rapidamente il giro dei social e dei gruppi Facebook. Su "Sei de Ancona Se..." Massimiliano Abate ha postato una sequenza stupenda, che abbiamo inserito in questa serie di filmati suggestivi.