Giubba rossa e basco blu, in aiuto ai più deboli: «Siamo i vostri angeli» | VIDEO

I primi 13 "City angels" stanno per prendere servizio tra le vie di Ancona. Il fondatore Mario Furlan: «Al servizio dei più deboli, aiuteremo dai senzatetto alla ragazza che chiede di essere accompagnata a casa la sera»

Hanno tutti dai 18 i 60 anni, donne in maggioranza. I primi 13 "City angels" stanno per prendere servizio tra le vie di Ancona. Il fondatore Mario Furlan: «Dai prossimi giorni ci vedrede per strada. Saremo al servizio dei più deboli, aiuteremo dai senzatetto alla ragazza che chiede di essere accompagnata a casa la sera. Se vedete giubba rossa e basco blu, sapete che siamo i vostri "angeli"».