Da Martina ai carabinieri, i "ciriachini" che hanno salvato vite | VIDEO

Una carrellata di alcuni anconetani (e non) premiati oggi con i massimi riconoscimenti cittadini. Da Martina Pozzan, che salvò un uomo tuffandosi nel mare del Passetto a dicembre, ai carabinieri e ai poliziotti che hanno sventarono suicidi. Premiato anche il dottor Carlo Miglietta, che fece scoprire lo scandalo delle false vaccinazioni al Paolinelli. Riconoscimenti anche per i vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio a Portonovo. Volti e voci dei ciriachini, edizione 2022.