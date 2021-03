Il virus esplode tra i giovanissimi, Mancinelli: «A Torrette 33 ambulanze in fila» | VIDEO

Un estratto della lunga diretta Facebook del sindaco Valeria Mancinelli. Sul proprio canale social il sindaco ha presentato i dati e i criteri, vecchi e nuovi, che hanno portato alla chiusura delle scuole. Il primo cittadino ha spiegato che il virus è esploso nelle ultime settimane specialmente nelle fasce scolastiche: «Il tasso di incidenza del virus dice che da settimane siamo oltre il livello di assoluto allarme». Perché chiuse le scuole e non i centri commerciali? «Il Comune non può adottare questi provvedimenti, possono farlo solo Regione o Governo». Situazione ospedali: «A Torrette c'erano 33 ambulanze in fila e in attesa di poter "scaricare" i pazienti Covid».