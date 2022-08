«Risparmiare energia a scuola? I bimbi non staranno al freddo, ma qualche accorgimento servirà» | VIDEO

ANCONA - Il sindaco Valeria Mancinelli sugli effetti del caro-energia sull'anno scolastico che si sta per aprire: «Per l'inverno 2022 è evidente che qualche ulteriore accorgimento può essere pensato, oltre all'efficientamento energetco. Bisognerà però pensarci concretamente, uscirà anche qualche linea guida di carattere ministeriale. Ovvio che nessuno pensa di far stare i bambini al freddo d'inverno, diciamo che una modulazione un po' diversa del sistema riscaldamento non solo nelle scuole, ma negli edifici pubblici in generale, è una delle cose sulle quali si ragionerà. Ad oggi non ci sono decisioni prese in questo senso. Non è comunque sulle scuole il primo ragionamento che faremo per questo aspetto, ma sarà al limite sugli impianti sportivi, sui mercati o sugli uffici comunali».