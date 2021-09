La vita dopo il cancro: «Così aiutiamo le donne a tornare al lavoro» | VIDEO

I progetti presentati dalla Regione Marche per supportare il reinserimento sociale e lavorativo delle donne colpite da carcinoma mammario

Presentati in Regione i progetti per supportare le donne colpite da carcinoma mammario a tornare nel mondo del lavoro. Il punto dell'assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi, e gli interventi nella provincia di Ancona presentati da Giorgio Saitta, medico e presidente dell'associazione oncologica fabrianese. 12 aziende dell'anconetano ospiteranno le donne durante il periodo di formazione, per poi eventualmente procedere all'assunzione. Il progetto è stato finanziato con 750mila euro.