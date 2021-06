«Che salto in Lega Pro, ma non ci fa paura!», Canil fa già sognare i tifosi | VIDEO

Un colpo di scena inaspettato, ma anche tanta fiducia. I tifosi dell'Ancona targata Mauro Canil accolgono fiduciosi il progetto tecnico e societario. Si chiude l'era Marconi: «Lo ringraziamo, perché ci ha portato fino qui», ma i supporters ci sperano davvero: «Canil a Matelica ha fatto grandi cose- spiega, ad esempio, Eros Giardini (C.U.B.A), è ovvio che stando praticamente in serie C, con quell'organizzazione e ossatura, il primo pensiero è un campionato d'eccellenza, nel senso di eccellente». Ora sarà sbarco in Lega Pro, un Salto di categoria improvviso? Sì, ma ai tifosi non fa paura. E poi c'è il nome: la società si chiamerà "Ancona-Matelica" per il primo anno, ma poi: «Torneremo a chiamarci finalmente Ancona». Le voci di Eros Giardini, Luca Provinciali, Massimo Sturani, Sonia Severini e Filiberto La Marca.