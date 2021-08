I camper vaccinali corrono: «Troppe prenotazioni, rischio rallentamento» | VIDEO

L'assessore alla sanità della Regione, Filippo Saltamartini, sui camper vaccinali: «Stanno andando fortissimo, molte persone che hanno prenotato la seconda dose vorrebbero "sistemare la partita" con la prenotazione sui camper, ma così diventa complicato. La fornitura di dosi non è così abbondante, potrebbero esserci rallentamenti». Sistema da potenziare anche per altri utilizzi?: «Quando in cabina di regia chiesi quanti camper fossero a disposizione per la sanità mi risposero che non era un mezzo previsto, ora invece lo rafforzeremo. Grazie alle strumentazioni che si possono inserire a bordo, i camper medicalizzati possono essere più comodo dell' ambulanza. Spostano il pronto soccorso sul territorio».