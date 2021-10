Green pass day, porto e centro in tilt: un arresto | VIDEO

Diverse centinaia di persone hanno partecipato al sit-in in via Mattei, al quale si sono aggiunti i lavoratori della Fincantieri. Blocco della viabilità al porto, poi in corteo fino agli Archi

Diverse centinaia di persone hanno partecipato al sit-in in via Mattei, al quale si sono aggiunti i lavoratori della Fincantieri. Blocco della viabilità al porto, poi in corteo fino agli Archi al grido di «No Green pass» e sulle note dell'Inno di Mameli. Manifestazione contemporanea anche in piazza del Papa, organizzata dal "Fronte del dissenso Marche". Chiusure e deviazioni, traffico in tilt in centro città. Uno dei manifestanti è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.