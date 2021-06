Blitz al cantiere, il sequestro dello yacht di lusso | VIDEO

Le immagini diffuse da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza mostrano il sequestro dello yacht da 200mila euro fermo in cantiere. Il proprietario non aveva regolarizzato la presenza della barca nel territorio italiano

Una barca a vela di 14 metri battente bandiera “Commonwealth of Dominica” del valore stimato di circa 200.000 euro”, ferma in cantiere a Fano per manutenzione. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane però, il proprietario originario del Brasile non ne aveva regolarizzato la presenza in Italia. Il video del sequestro.