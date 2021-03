Autostazione e maxi parcheggio Verrocchio, partiti i lavori | VIDEO 

Il sindaco Valeria Mancinelli, insieme agli assessori comunali Paolo Manarino (Lavori Pubblici) e Ida Simonella (Bilancio) ha presentato l’inizio dei lavori del cantiere per l’autostazione Verrocchio. Costo, circa 5 milioni di euro ottenuti tra fondi del Bando Periferie e Regione Marche. Tempo previsto per la realizzazione: circa 2 anni. Nelle intenzioni dell'amministrazione l'opera sarà il centro nevralgico per la mobilità urbana ed extraurbana di Ancona tramite mezzi pubblici.